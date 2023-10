Venezuela se concentra em São Paulo para jogo contra o Brasil

A Seleção da Venezuela está concentrada em Sâo Paulo para o jogo contra o Brasil, nesta quinta-feira (12), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe está treinando no CT Joaquim Grava, do Corinthians, e se hospeda em um hotel de luxo da capital paulista antes da viagem para Cuiabá, onde enfrentará os brasileiros.

A seleção Vinotinto, como é conhecida, treinou no CT corintiano nesta segunda e terça-feira, sempre em dois períodos. Nesta quarta, a equipe viaja para Cuiabá e fará um treino de reconhecimento na Arena Pantanal, previsto para o fim da tarde. Lá será o palco do confronto com os brasileiros, quinta-feira à noite.

Mas não é só contra o Brasil que a Venezuela joga. A equipe enfrenta o Uruguai, em casa, no próximo dia 17, na cidade de Maturín. Mas os comandados do técnico Fernando Batista tem lá seus desfalques. A equipe não terá o volante Jesús Bueno, machucado. Ele dá lugar a Castillo, que joga no Kaizer Chiefs, da África do Sul.

Nas primeiras rodadas, a Venezuela não foi nada mal. Embora tenha perdido para a Colômbia no primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0, conquistou uma imponente vitória sobre o Paraguai, também pelo placar mínimo. Assim, o time chega motivado para enfrentar o Brasil, que está com 100% de aproveitamento, na quinta. A bola rola às 21h30.

