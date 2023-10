Felipe Neto diz que Textor salvou o Botafogo: ‘Iria cair e sumir’

Que a situação do Botafogo antes da chegada de John Textor era complicada não é novidade. No entanto, o cenário do Glorioso era muito pior do que se imagina. O influenciador Felipe Neto, que é botafoguense e já ajudou o clube de diversas formas, falou sobre o tema.

No podcast “Podpah” nesta terça-feira, Felipe Neto afirmou que o Botafogo chegou a não ter bolas de futebol para treinos. Segundo ele, a chegada do empresário estadunidense salvou o clube de General Severiano.

“O Botafogo ia acabar. Botafogo não tinha dinheiro para comprar bola. Eu estava lá, não estou falando porque eu soube, não. Eu estava ajudando. Botafogo não tinha dinheiro para comprar bola. Teve um treino e não tinha bola, e o Montenegro (ex-presidente), um cara que ajudou muito o Botafogo, teve que comprar um pack de bola. Não tinha mais a mínima condição de existir. Se não fosse a SAF, ia cair. Ia cair e sumir. Botafogo deu sorte que comprou foi o Textor. Não é uma ’empresa’, é uma mistura de empresa com apaixonado”, afirmou o influenciador.

John Textor assumiu o futebol do Botafogo no início de 2022, logo depois do clube voltar à Série A do Brasileirão. Após um primeiro ano de transição, a equipe alvinegra faz grande temporada em 2023 e lidera o Campeonato Brasileiro com nove pontos de vantagem para o segundo colocado. Se confirmar o título, o Glorioso vai encerrar um jejum de 28 anos sem o principal troféu do país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.