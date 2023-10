Cade conclui aprovação de SAF do Atlético. Entenda

O Atlético deu mais um passo para a transformação definitiva em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Isso porque o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicou nesta terça-feira (10) a certidão de trânsito em julgado de aprovação da SAF do Galo.

Assim, o Galo avança para sair do papel e começar a operar oficialmente nessa nova estrutura. A informação foi publicada inicialmente pelo portal “ge”.

“CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data transcorreu em branco o prazo cabível para interposição de recurso ou avocação, transitando em julgado o Ato de Concentração nº 08700.006273/2023-87. Certifico ainda, que este processo teve conclusão e foi arquivado. Tendo em vista o despacho de aprovação sem restrições nº 1228/2023 com publicação no Diário Oficial da União de 22/09/2023, seção 1, pág. 255.”, diz o documento.

Injeção de R$ 600 milhões à vista na associação

O controle do Atlético SAF ficará, portanto, a cargo da Galo Holding. Esta, por sua vez, sob gestão da 2R (Rubens Menin e Rafael Menin) e que se torna dona de 75% das ações do clube em troca de uma injeção de R$ 600 milhões à vista. Os demais 25% seguem, portanto, com a associação.

Além disso, o grupo assume o endividamento integral da associação, que já passa de R$ 1 bilhão, e controle sobre a Cidade do Galo, a Arena MRV, o departamento de futebol e outros ativos do clube.

O Cade, em sua atribuição, avaliou se a operação envolvendo o Atlético causaria impacto em relação à concorrência entre empresas ligadas a atividades do futebol. O processo, aliás, informou que Ricardo Guimarães, presidente do conselho do Atlético e que terá ações da SAF, vai deixar de ter ligação no clube-empresa do Coimbra, com sede em Contagem.

