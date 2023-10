Mirassol passa pelo ABC e permanece sonhando com a Série A

Na noite desta terça-feira (10), o Mirassol abriu a 32ª rodada da Série B do Brasileirão com uma importante vitória sobre o ABC, por 2 a 1, fora de casa. Assim, os paulistas chegaram aos 52 pontos e alcançaram, momentaneamente, a sétima posição da competição, ainda sonhando com o acesso. A seis rodadas do fim, o time da casa segue na lanterna, com 20 pontos e está praticamente rebaixado.

O jogo viu uma boa e convincente vitória do Mirassol, embora no campo do ABC. Logo aos 10 minutos, Zé Roberto recebeu de Chico e bateu para abrir o marcador. Posteriormente, foi a vez de Negueba chutar forte, da entrada da área, no canto do goleiro Michael, dobrando a vantagem. O ABC até tentava, mas só conseguiu marcar mesmo no segundo tempo, com Thonny Anderson.

A partir de então, os potiguares até melhoraram no jogo e buscaram o empate. Mas as últimas oportunidades, de Wallysson, Matheus Anjos e do próprio Thonny Anderson, pararam todas nas ótimas defesas de Alex Muralha. Assim, os amarelos conseguiram uma vitória na raça, em pleno Frasqueirão, que mantém vivo o sonho do clube chegar à Série A nacional em 2024.

Agora, para se manter perto do G-4, o Mirassol precisa torcer contra seus adversários diretos na luta pelo acesso. Novorizontino, Atlético-GO, Guarani e Juventude ainda entram em campo na rodada e, se tropeçarem, podem permitir uma entrada da equipe na zona de classificação na próxima rodada.

