Tudo ou nada pelo acesso: Vila Nova recebe o Botafogo-SP

Nesta quarta-feira (11), o Vila Nova poderá ter, contra o Botafogo-SP, sua última chance real de continuar sonhando com o acesso na Série B do Brasileirão. Os times jogam às 21h30, no Onésio Alvarenga, em Goiânia, com apenas a vitória interessando aos donos da casa para permanecer com chances de subir. O Vila tem 48 pontos e está em décimo lugar.

Se acaso vencer o Botafogo-SP, o Vila Nova vai para 51 e sobe apenas uma posição. Mas ainda pode ficar à perseguição do Guarani, quarto colocado, que tem 54. Ainda assim, terá que secar os adversários que estão acima na tabela. Ademais, a missão não é fácil para um time que não ganha há quatro partidas e precisa desesperadamente de uma recuperação para manter o sonho vivo.

Por outro lado, o Botafogo está conformado com o meio da tabela. Dono do pior ataque do campeonato, com 19 gols, o time soma 40 pontos e praticamente não corre riscos de rebaixamento, mas também está fora da briga pelo acesso. Dessa forma, os goianos são favoritos à vitória, mas precisarão superar o retrospecto negativo.

A última vitória em casa foi há quase dois meses, em cima do Mirassol. Desde então, sempre que jogou em Goiânia, o Vila Nova empatou (duas vezes) ou perdeu (uma vez). Uma série de tropeços que complicou muito as pretensões dos vermelhos, que tentam uma arrancada tardia em nome da ainda matematicamente possível subida à Série A.

