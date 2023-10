Jovens pedem passagem no Palmeiras de Abel e ofuscam medalhões

Criticado por dar poucas oportunidades a jovens jogadores no Palmeiras, Abel Ferreira mudou o time para o clássico contra o Santos, no último domingo. Com Endrick e Kevin na equipe titular, o treinador repetiu a escalação do início do segundo tempo contra o Boca Juniors (ARG), pela Copa Libertadores, alguns dias antes.

E assim como ocorreu diante dos argentinos, a atuação alviverde foi melhor. Em ambos os jogos, o Verdão se impôs e mostrou que a entrada dos jovens pode ser uma solução para a equipe.

Os contextos, contudo, precisam ser analisados. Diante da equipe de Buenos Aires, o Palmeiras perdia e precisava do resultado para seguir vivo na Libertadores. Contra o rival paulista, que briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o time de Abel Ferreira mandou na partida desde o início.

O que chamou a atenção é que justamente Endrick, principal joia palmeirense, foi destaque nas duas partidas. O atacante, que está vendido ao Real Madrid (ESP), tem sido pouco utilizado pelo treinador português como titular. Entretanto, na visão dos torcedores, teria mais espaço.

A lesão de Dudu, que só volta aos gramados em meados de 2024, abriu ainda mais espaço para atletas como Endrick, Kevin e Luis Guilherme. E com a pausa para a Data-Fifa, Abel precisará mante a cabeça fria para escolher as melhores opções.

Dilema de Abel

Após a eliminação da Libertadores, Abel Ferreira foi questionado sobre o tema. O treinador, contudo, afirmou que tomava suas decisões pensando no bem da equipe e chegou a confrontar jornalistas.

“Quem é o treinador dessa equipe? E quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Quem é que está com eles todo dia? Então, é isso. Não tenho mais nada a falar”, disse Abel, antes de completar:

“Entendo as perguntas sobre os garotos, esses ‘se’ que vocês perguntam, mas o futebol é assim. Vejo o futebol de um jeito e é por isso que sou treinador, e vocês jornalistas. Será que tudo o que faço é para não ganhar o jogo? Queríamos muito estar na final, mas o Boca venceu. O goleiro deles fez a diferença. Ele, sim, fez a diferença. Esse é o fato, todo o resto é ‘e se’, ‘e se’. Seguimos nosso plano, mas desta vez houve o goleiro rival que não deixou seguirmos no caminho”.

As escolhas de Abel Ferreira já trouxeram resultados históricos ao Palmeiras. Mas não se pode negar o momento atual da equipe. E o gramado diz que as convicções do treinador podem estar erradas acerca da utilização dos jovens.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.