São Paulo vive terceira maior sequência invicta da temporada

O São Paulo engatou a terceira melhor sequência da equipe na temporada, após empatar sem gols contra o Vasco. As equipes se enfrentaram no sábado (07), em São Januário, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, o Tricolor chegou a quarta partida seguida sem perder.

Neste período, o São Paulo empatou, além do Vasco, com o Flamengo, na final da Copa do Brasil, onde ficou com o título. Além disso, venceu Corinthians e Coritiba, pelo Brasileiro.

O feito aconteceu outras três vezes no ano. Uma delas aconteceu durante o Paulistão, nas quatro primeiras partidas da equipe na temporada. Na ocasião, o Tricolor venceu Ferroviária e Portuguesa, além de empatar com Palmeiras e Ituano. Depois, entre março e abril, um quarteto idêntico de resultados, mas dessa vez por Estadual, Sul-Americana e Copa do Brasil.

O Soberano ainda acumula duas séries de invencibilidade maiores do que a vivenciada atualmente na temporada. A segunda se deu entre junho e julho, quando o Tricolor ficou seis partidas sem perder. Na ocasião venceu o Tigre, pela Sul-Americana e o Palmeiras duas vezes pela Copa do Brasil, além de triunfar sobre Fluminense e Santos e empatar com o Bragantino, pelo Brasileiro.

Contudo, a maior sequência de invencibilidade do São Paulo no ano, aconteceu entre abril e maio, quando Dorival Júnior chegou ao clube. O Tricolor venceu Puerto Cabello (duas vezes na Sul-Americana), Ituano e Sport (Copa do Brasil), além de América-MG, Internacional, Vasco e Goiás (Brasileiro). No período, ainda houve empates com Coritiba, Corinthians e Fortaleza, pelo torneio de pontos corridos.

São Paulo pode ultrapassar marca ainda nesta temporada

Com mais 12 jogos a disputar na temporada, o São Paulo ainda pode ultrapassar a marca anteriormente alcançada. Vale lembrar que o time disputa apenas o Campeonato Brasileiro até o fim do ano e foca na confirmação da permanência na Série A, além de ganhar posições na tabela para aumentar a premiação recebida ao término do Nacional.

