Convocado, Gerson retoma confiança e lidera estatísticas no Flamengo

Em meio à troca de comando no Flamengo, um jogador tem feito o caminho inverso à má fase e reconquistado e confiança em campo. Apelidado de Coringa, Gerson subiu de produção após convocação para a seleção brasileira e tem liderado estatísticas na campanha rubro-negra no Brasileirão. O camisa 20 estará nos jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, antes de reencontrar Tite, o treinador que lhe deu a primeira oportunidade de defender o país, com a camisa amarela.

O jogador conquistou o carinho da torcida ao ser importante no ano mágico de 2019, sob a batuta de Jorge Jesus. Com personalidade, foi essencial nas transições ofensivas, com inteligência e bom posicionamento, soube trabalhar bem a bola com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Logo depois, assinou com o Olympique de Marseille, da França, e por lá, teve o primeiro encontro com Jorge Sampaoli.

Antes da chegada de Tite, Gerson esbanjou qualidade nos dois jogos comandados pelo interino Mário Jorge. Diante do Corinthians, não só marcou um golaço, como foi o melhor em campo. Contudo, deixou o gramado depois de tomar um pisão e perder uma unha do pé esquerdo.

Vale lembrar que foi com Tite, que Gerson teve sua primeira convocação, em 2021. Na ocasião, o jogador estava no futebol francês e entrou na etapa final contra o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022. Diante do Peru, foi titular e estava entre os onze que jogariam com a Argentina, mas o duelo foi cancelado.

Período com Sampaoli

Ao retornar ao clube carioca, em janeiro, não conseguiu repetir as atuações de 2019, porém teve pela frente o reencontro com o técnico argentino. Com ele, teve atritos na França, embora tenha tido seu melhor momento nos Les Phoceens.

A torcida esperava o comandante alavancasse o Flamengo rumo aos títulos, entretanto tudo desandou e a demissão foi inevitável. Ao longo desse período, foram inúmeras confusões extracampo, que desgastaram a relação com o elenco. Em uma delas, Gerson trocou socos com Varela no Ninho do Urubu.

Por outro lado, com o argentino à beira do campo, o atleta atuou em praticamente todas as faixas do meio de campo. Dessa forma, foi volante, meia central, jogou tanto aberto pela direita, quanto pela esquerda. O lado ‘coringa’, de rápida adaptação e versatilidade, chamou a atenção de Fernando Diniz.

Retorno à equipe canarinho

Com a Data Fifa, o Brasil entra em campo na próxima quinta-feira (12), para medir forças com a Venezuela, às 21h30, na Arena Pantanal. Cinco dias depois, terá o clássico sul-americano contra o Uruguai, às 21h30 (de Brasília), no Centenário. No primeiro momento, a presença do camisa 20 foi contestada por analistas, mas Fernando Diniz defendeu a qualidade e a polivalência do meio-campista.

“(Gerson) É uma das convocações mais fáceis para mim. Foi um dos jogadores que eu mais vi atuar, fora os do Fluminense. Fora os jogos em que nos encontramos como adversários, eu tive que estudar muito o Flamengo este ano. E, nesse sentido, o Gerson tem jogado constantemente bem”, disse

“Em que pese que, em dados momentos, o Flamengo tem oscilado, acho que ele tem estado muito constante. É um jogador, portanto, bem acima da média. Tem muita ligação com aquilo que penso do futebol”, completou

Confira os números de Gerson no elenco do Flamengo pelo Brasileirão

1º em participações em gols (10)

2º em dribles (31)

1º em assistências (6)

3º em duelos ganhos (124)

1º em grandes chances criadas (9)

3º em Nota Sofascore (7.16)

1º em passes decisivos (47)

1º em faltas sofridas (55)

