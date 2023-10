Brasil x Venezuela: escalações e onde assistir

A Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (12), o Brasil recebe a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 21h30, pela terceira rodada da competição. O time vai para mais um jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz e busca manter os 100% de aproveitamento.

O Brasil vem de vitórias sobre Bolívia e Peru, que lhe garantiu a liderança isolada das Eliminatórias. Dessa maneira, o técnico Fernando Diniz vai em um busca de mais um triunfo para seguir no topo da tabela.

Além disso, Fernando Diniz vai poder contar com o retorno de Vini Jr, que divide o protagonismo da equipe ao lado de Neymar. O atacante do Real Madrid não participou da última Data Fifa, pois estava em recuperação de lesão, mas está à disposição do treinador e deve começar a partida entre os titulares.

André fala sobre adaptação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira

Ao mesmo tempo, a Seleção Brasileira terá dois estreantes na lista de relacionados para a partida desta quinta-feira. Trata-se de Yan Couto e Carlos Augusto, convocados de última hora para as vagas de Vanderson e Renan Lodi, cortados por motivos de lesão.

Como chega a Venezuela?

Embora seja uma equipe muito mais fraca tecnicamente, os venezuelanos chegam embalados após uma vitória sobre o Paraguai e sonham com uma classificação inédita para a Copa do Mundo. Dessa maneira, somar pontos diante do Brasil seria um ótimo resultado em busca do objetivo do time comandado pelo técnico Fernando Batista.

Ao mesmo tempo, o novo regulamento da competição permite que mais seleções consigam a classificação para a Copa do Mundo, outro fator que anima o time venezuelano.

Além disso, o técnico Fernando Batista não terá problemas em sua escalação e conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: Rincón e Soteldo, do Santos, Ferraresi, do São Paulo, e Rosales, do Sport.

Brasil x Venezuela

3ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira, 12/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (BRA)

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Vinicius Junior; Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Venezuela: Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Sosa, Herrera, José Martínez e Soteldo; Josef Martínez e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PER) e Milciades Saldivar (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Onde assistir: Globo, RBS TV e SporTV

