Cancelo perde a paciência com pedidos de fotos na porta do CT do Barcelona

O lateral-direito do Barcelona Cancelo perdeu a paciência com alguns jovens na porta do Centro de Treinamentos, na última terça-feira (10). Afinal, o atleta se irritou com alguns garotos que pediam uma foto.

“Vocês são chatos, meu Deus. Todos os dias aqui. Não vamos parar todos os dias. Vamos lá, vamos lá, rápido”, disse o jogador.

O vídeo, no entanto, viralizou nas redes sociais. A repercussão negativa diante da fala do jogador, todavia, fez com que o jogador fosse às mídias para se explicar. O ala garantiu que os jovens não são torcedores do Barcelona e, sim, estão ali para vender os produtos depois.

“Primeiro, não são torcedores. São jovens de 20 anos que estão todos os dias, seja na porta do centro de treinos, seja quando estou com a minha filha num parque ou até jantando com a minha namorada. Segundo, pedem autógrafos em figurinhas ou camisas minhas para, depois, serem vendidos. E isso se repete todos os dias, e sempre com as mesmas pessoas. São pessoas que não sabem respeitar o espaço do outro”, escreveu.

Cancelo ainda falou que os torcedores “de verdade” sempre serão respeitados por ele. Aliás, o lateral respondeu às críticas que vem recebendo e disse que, primeiro, é preciso tentar “saber a realidade dos fatos e, depois, sim, comentar”.

