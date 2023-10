Sauditas estão interessados na compra do Valencia e Olympique

Um grupo ligado ao Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita (PIF) trabalha com a possibilidade de comprar um clube europeu e expandir os negócios no principal centro do futebol no mundo. De acordo com informações do jornal britânico ‘Independent’, o Valencia, da Espanha, e o Olympique de Marselha, da França, são os principais alvos dos sauditas. Ainda segundo a publicação, os clubes seriam “semelhantes em tamanho” ao Newcastle, da Inglaterra, comprado pelo mesmo fundo de investimento no final de 2021.

No entanto, o jornal britânico afirma que o PIF não pretende fazer o investimento neste momento. O fundo de investimento já é dono da maior parte do Newcastle, na Premier League, bem como de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, todos da Arábia Saudita. Dessa maneira, intermediários ligados ao governo cuidam das negociações.

Valencia e Olympique de Marselha chamam a atenção, assim como o Newcastle, devido a suas tradições no futebol, embora seus desempenhos recentes não estejam a altura. Ou seja, o momento dos clubes abre possibilidades para futuros investimentos.

O Newcastle, por exemplo, foi comprado há dois anos e está dando resultados dentro de campo. Após garantir uma vaga na Champions, os ingleses lideram o Grupo F e vem de uma grande vitória por 4 a 1 sobre o PSG.

Embora o Valencia seja mais atraente para os investidores, o proprietário Peter Lim não quer vender o clube até que tenham um novo estádio. Portanto, o processo seria mais fácil se o fundo de investimentos da Arábia Saudita optasse na compra do Olympique de Marselha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.