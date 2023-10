Barcelona vive crise financeira e deve R$ 1 bilhão em contratações

A situação financeira do Barcelona segue complicada. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol ‘Sport’, o clube catalão deve cerca de 207 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais na cotação atual, por contratação de jogadores nas últimas temporadas.

Além disso, o jogador pelo qual o Barcelona deve mais dinheiro é o brasileiro Raphinha. O Leeds, da Inglaterra, ainda espera receber 24 milhões de euros em breve e mais 38 milhões no futuro.

Ao mesmo tempo, outros times como Bayern de Munique (por Lewandowski), Manchester City (por Ferrán Torres), Ajax (por Frenkie de Jong) e Sevilla (por Koundé) também estão na lista de pagamentos do Barça, com quantias significativas.

No entanto, o Barcelona prioriza as dívidas a curto prazo. Mas, caso o clube não consiga pagar, corre o risco de ser processado e não poderá contratar novos jogadores. Isso pode atrapalhar seus planos de trazer João Cancelo e João Félix em definitivo, por exemplo.

Apesar de ter vencido seus dois primeiros jogos na Champions e estar com 100% de aproveitamento, o Barcelona está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, atrás do modesto Girona e do líder Real Madrid. No entanto, o time comandado pelo técnico Xavi segue invicto na LaLiga.

