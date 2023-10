Em visita ao Qatar, Ronaldinho Gaúcho ganha presenta de luxo

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está no Qatar para assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1. No entanto, enquanto está no país, recebeu um baita presente de luxo.

O jogador ganhou um celular personalizado com a própria foto e banhado a ouro. O aparelho é um iPhone 15 Pro Max, cujo valor é de mais de R$ 10 mil.

Após ganhar o presente, Ronaldinho foi até as redes sociais e agradeceu.

“Obrigado. Muito bonito”, disse o jogador.

Relembre a carreira de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho foi um histórico camisa 10 do futebol brasileiro. Ele iniciou no profissional do Grêmio, rapidamente ganhou destaque no cenário nacional e foi vendido para o PSG.

Em seguida, no Barcelona o jogador viveu o melhor momento da sua carreira no qual foi melhor jogador do mundo em 2004 e 2005.

O Dentuço ainda passou por Milan, Flamengo, Atlético, Fluminense e Querétaro.

Conhecido como R10, ele conquistou a Copa do Mundo de 2002, pela a Seleção Brasileira, a Champions League, em 2006, pelo Barcelona, e a Copa Libertadores, em 2013, pelo Atlético.

