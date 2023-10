Fluminense lança uniforme com homenagem a Cartola

O Fluminense lançou seus novos uniformes na manhã desta quarta-feira (11). A camisa é uma homenagem especial para Cartola, um dos principais artistas brasileiros do século passado. O clube publicou fotos da blusa e um vídeo comemorativo nas redes sociais.

As cores do uniforme são verde e rosa, fazendo uma alusão à Mangueira, escola de samba do músico tricolor. A nova camisa já está sendo vendida nas lojas oficiais do clubes. Portanto, já há modelos masculinos, femininos e infantis disponíveis para compra.

O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro! A nova camisa do Fluminense é uma celebração à vida de Cartola e à sua relação com o Tricolor das Laranjeiras. As cores verde e rosa, inspiradas na Mangueira e a poesia de Cartola costurada… pic.twitter.com/0DihtWSdRO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 11, 2023

LEIA MAIS: Fluminense inicia check-in de sócios para jogo contra o Corinthians

Novo uniforme do Fluminense

A canção “Corra e Olhe o Céu” está presente no novo uniforme tricolor. A música foi composta por Cartola e inserida em seu primeiro álbum no estúdio. Na blusa, também existe uma etiqueta exclusiva, um selo com desenhos antigos do artista e o nome do cantor estilizado.

“Homenagear Cartola, um dos maiores gênios da música brasileira, era um desejo antigo do Fluminense. Afinal, tê-lo como um dos mais ilustres torcedores de nossa história é motivo de grande orgulho. Essa é uma camisa carregada de força e significado. Reverenciamos a vida, obra, poesia e o legado de alguém que tem sua história entrelaçada à do clube que tanto amou”, afirmou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

O artista é um dos principais símbolos da história do Fluminense. Afinal, Cartola participou da fundação da Mangueira, frequentava as Laranjeiras e era um apaixonado pelo clube. O sambista, assim, é uma representação viva da identidade do povo carioca e tricolor.

O lançamento do novo uniforme não aconteceu nesta quarta-feira por acaso. O artista fazia aniversário no dia 11 de outubro. Portanto, não existia data melhor fazer uma homenagem tão especial para Cartola.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.