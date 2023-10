Com parceria inédita, Pernambucano de 2024 terá novo fornecedor de bolas

Disputado desde 1915, uma das principais competições de futebol da Região Nordeste, o Campeonato Pernambucano terá, enfim, uma novidade de peso para a temporada 2024. Afinal, pioneira no Brasil, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) fechou parceria com a uhlsport, fabricante alemã de material esportivo. Esta será, então, a responsável por fornecer as bolas da competição.

A bola terá o nome de Match Pro e conta com design exclusivo do Estadual. O modelo possui a mais alta tecnologia Synergy G-2. A ferramenta é patenteada pela uhlsport, desenvolvida com dupla camada interna de espuma e tecido, proporcionando conforto extremo aos atletas. Além disso, há o sistema alemão ADDGLUE, com costura profunda, dupla camada de cola para 0% absorção de água. Perfeita junção e durabilidade dos gomos.

A parceria faz parte do plano estratégico de expansão da uhlsport no mercado brasileiro, aproveitando a exposição de uma competição que conta com clubes de expressão como Sport, Náutico e Santa Cruz. Evandro Carvalho, presidente da FPF, comemorou o acerto com a uhlsport.

“É com grande satisfação, que temos o prazer de divulgar a formalização do primeiro contrato de uma federação estadual do Brasil com a uhlsport, bola oficial da CBF. É uma bola de referência tecnológica, de ponta, totalmente ecológica, produzida com materiais que não contaminam ou prejudicam a natureza. Pernambuco, mais uma vez, dentro da nossa modéstia de pernambucanos de ser o melhor e o maior estado do Brasil. Partimos, portanto, na frente, firmando o primeiro contrato de uma federação no Brasil com a uhlsport”, contou o presidente.

Parceria de sucesso para o Pernambucano

Dentro da estratégia de mercado, o acordo também foi muito celebrado pela uhlsport. César Alberto Ferreira, representante da empresa alemã no Brasil, entende que a parceria com a FPF será uma ação importante para a divulgação da marca no futebol brasileiro.

“A importância de um acordo com uma grande federação de futebol do Brasil é essencial na divulgação da uhlsport e seus produtos. Uma competição com grandes clubes, como é o Campeonato Pernambucano, que tem um torcedor tão apaixonado pelo futebol, é uma grande oportunidade para nós alcançarmos todos aqueles que se interessam pelo esporte”.

