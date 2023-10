Cruzeiro toma medida de urgência para se aproximar do torcedor

O Cruzeiro anunciou algumas medidas, nesta quarta-feira (11), em busca de se aproximar seu torcedor nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Uma das principais medidas será ingressos a preços populares para os seis jogos que restam para a equipe em Belo Horizonte.

Aliás, o pacote de ingressos será vendido a partir desta quinta-feira (12), e o processo todo será feito pelo aplicativo Nação Azul. Os valores são R$ 120 para o público geral e R$ 60 para sócios da categoria Time do Povo.

Cada CPF terá direito a cinco pacotes, com ingressos disponibilizados individualmente pelo aplicativo Nação Azul. Os pagamentos serão à vista e o cancelamento pode ocorrer somente até 24h antes do jogo contra o Flamengo – que será o primeiro da sequência.

Inicialmente, o diretor de operações do Cruzeiro, Enrico Ambrogini, salientou que o clube buscou diálogo e soube entender o momento para tomar a atitude.

“Ouvimos o torcedor e sabemos que ele é fundamental. Por isso criamos o Passaporte que representa aproximadamente 10% da carga de ingressos do Mineirão e 25% do Independência”, garantiu.

Nas partidas, no Mineirão, os ingressos mais baratos serão os setores Amarelo Superior e Amarelo Inferior. No entanto, o duelo contra o Vasco, no dia 8 de novembro, pela 33ª rodada do Brasileirão, será no Independência. E, assim, os setores com desconto serão Especial Minas e Especial Pitangui.

Cruzeiro aguarda para vender ingressos

Após a atitude de vender o pacote de jogos, a diretoria do Cruzeiro, aliás, decidiu adiar o início das vendas para o jogo contra o Flamengo, no dia 19 de outubro, no Mineirão. As vendas teriam início nessa terça-feira (11), todavia, os bilhetes serão comercializados a partir de quinta-feira (12), dando opção ao torcedor de comprar o pacote de jogos ou apenas para o confronto diante do Rubro-Negro.

