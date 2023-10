Medel tatua escudo do Vasco. Veja!

Medel, jogador do Vasco que está servindo a seleção chilena nesta Data-Fifa, agitou os torcedores cruz-maltinos nas redes sociais. O jogador eternizou o escudo do clube carioca em sua perna esquerda, local que conta tatuagens de outras equipes pelas quais atuou. Ele postou fotos em sua conta no Instagram.

Além do símbolo do Vasco, Medel tem tatuado os escudos dos seguintes times: Bologna e Inter de Milão, da Itália, Universidad Catolica (Chile), Boca Juniors (Argentina), Besiktas (Turquia), Cardiff (Inglaterra) e Sevilla (Espanha). Além disso, no meio das imagens dos clubes, o defensor andino tatuou a logo da seleção chilena.

Identificação com o Vasco

Aliás, apesar do pouco tempo no clube carioca (chegou em julho), Medel teve rápida adaptação ao futebol brasileiro e identificação com a torcida vascaína. O volante, que vem atuando como zagueiro, é o capitão da equipe. O chileno já disputou 10 jogos com a camisa cruz-maltina.

Jogos do Chile

Medel está à disposição do técnico Eduardo “Tata” Berizzo para os dois confrontos do Chile das Eliminatórias Sul-Americanas deste mês. Na quinta-feira os chilenos recebem o Peru, às 21h (de Brasília). Posteriormente, na terça-feira, visitam a Venezuela, às 18h. Atualmente, o Chile ocupa a oitava posição, com apenas um ponto.

