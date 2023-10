Ídolo do United dispara: ‘Casemiro está sendo desrespeitado pelos companheiros de time’

Casemiro não tem tido um desempenho muito bom nesta temporada no Manchester United, mas ele tem recebido apoio, apesar das críticas. Paul Parker, uma ídolo do Manchester United, disse que os companheiros de equipe estão sendo desrespeitosos com o brasileiro.

“Casemiro quer atacar, defender, ir para os duelos, correr com a bola, entrar na área e voltar até a própria área para fazer um desarme. Eu entendo por que ele está fazendo isso, mas está errado”, destacou em entrevista ao site “Torcedores.com”.

“É como a criança na escola que é muito melhor que o resto, então quer fazer tudo sozinha, mas no final isso o faz parecer uma pessoa egoísta, mesmo que faça isso de bom coração. Ele faz isso porque os jogadores mais jovens ao seu redor estão apenas caminhando em campo. Rasmus Hojlund é o único que está trabalhando duro, e muitos jogadores estão sendo desrespeitosos com Casemiro pela forma como simplesmente passeiam pelo campo. Casemiro está dando o seu melhor, mas não está funcionando no momento”, explicou o ídolo do United.

“Casemiro é um super jogador, então não tenho dúvidas de que ele melhorará assim que conseguir essa estabilidade ao seu redor. Ele precisa de alguma ajuda dos jogadores ao seu redor.”

Ídolo do United: ‘Casemiro parecia um pouco pesado quando voltou das férias’

Casemiro não tem mostrado sua melhor forma ultimamente, e Paul Parker sugere que parte disso pode ser devido ao fato de o brasileiro ter começado a temporada “um pouco pesado”.

Suas recentes atuações no Manchester United não se comparam ao desempenho que ele teve na temporada 2022/2023, quando os Diabos Vermelhos terminaram entre os quatro melhores da Premier League e voltaram a se classificar para a Champions.

Ao mesmo tempo, Parker acredita que Casemiro se sairá melhor quando tiver mais estabilidade ao seu redor.

“Casemiro realmente parecia um pouco pesado quando voltou das férias antes da pré-temporada. Posso imaginar que seus desempenhos foram afetadas por isso. Temos que dizer que o Manchester United está carente de estabilidade no momento. Raphael Varane e Lisandro Martinez estão machucados, e Erik ten Hag não jogou com o trio no meio-campo com Casemiro, Eriksen e Fernandes, do qual Casemiro gostava muito de fazer parte”, destacou o ídolo do United.

“Ainda acredito que ele será capaz de reverter as coisas quando a equipe começar a se sair melhor. Agora parece que ele está tentando demais porque sabe que não terá um trabalho duro dos jogadores ao seu redor”, concluiu Parker.

