Espanha x Escócia: escalações e onde assistir

Espanha e Escócia se enfrentam, nesta quinta-feira (12), às 15h45, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, é um confronto que coloca frente a frente líder e vice-líder do Grupo A, com transmissão ao vivo no streaming Star+.

Como chega a Espanha?

Os espanhóis estão em processo de reestruturação com o início de trabalho do técnico Luis de la Fuente. Nas quatro primeiras rodadas das Eliminatórias para a Euro, a seleção da Espanha venceu três e perdeu uma. Além disso, vem de um bom triunfo por 6 a 0 sobre o Chipre neste Grupo A.

Dessa maneira, para o jogo desta quinta-feira, a Espanha não terá problemas no elenco e o técnico Luis de la Fuente poderá escalar a equipe com força máxima e Álvaro Morata no comando do ataque.

Como chega a Escócia?

Com uma das melhores campanhas das Eliminatórias, a Escócia disputou cinco partidas até o momento no Grupo A e venceu todas. Dessa maneira, a equipe surpreende com 10% de aproveitamento e promete dificultar a vida da Espanha em Sevilha.

Assim como os espanhóis, os escoceses vêm de uma vitória sobre o Chipre, desta vez por 3 a 0. Além disso, a defesa da Escócia também se destaca nas Eliminatórias e sofreu apenas um gol nas cinco primeiras rodadas.

Ao mesmo tempo, o técnico Steve Clarke não terá desfalques para o jogo desta quinta-feira e poderá enfrentar a Espanha com força máxima.

Espanha x Escócia

7ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: quinta-feira, 12/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)

Espanha: Kepa Arrizabalaga; Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Alejandro Baldé; Rodri, Gavi, Mikel Merino; Ferran Torres, Nico Williams, Álvaro Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Escócia: Angus Gunn; Jack Hendry, Ryan Porteous, Scott McKenna; Callum McGregor, Billy Gilmour, Aaron Hickey, Andrew Robertson; Scott McTominay, John McGinn e Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Onde assistir: Star+

