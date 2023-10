Goleira do Fluminense é convocada para Seleção Sub-17

Thainá Marques foi novamente convocada para Seleção Brasileira feminina Sub-17. A goleira acabou sendo chamada para vaga de Ana Morganti, do Corinthians. A arqueira é uma das principais joias do Fluminense e já recebeu três convocações nesta temporada.

Goleira do Fluminense

“É sempre o mesmo sentimento de felicidade e friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez. É uma honra representar o país e será uma grande experiência”, afirmou Thaina Marques.

“Vai agregar em muitas coisas na minha carreira. Estou muito ansiosa para participar de tudo e muito confiante. Espero que seja um ótimo período e de muitos aprendizados”, completou Thaina Marques.

LEIA MAIS: Fluminense lança uniforme em homenagem com homenagem a Cartola

Preparação da Seleção Feminina

O Brasil ficará no CT João Havelange entre os dias 9 e 29 de outubro. O objetivo é preparar as jogadoras brasileiras para disputa de três amistosos. Em seguida, as atletas precisarão viajar. Afinal, os jogos serão realizados em San José, na Costa Rica.

Assim, Thainá Marques terá uma primeira experiência internacional pela Seleção. Os amistosos serão disputados contra Costa Rica, Colômbia e México, respectivamente. O primeiro jogo acontece no dia 31 de outubro. As duas partidas seguintes, no entanto, ocorrem nos dias 3 e 6 de novembro.

A Seleção Sub-17 vem se preparando para a disputa do Sul-Americano, que acontece em 2024. Portanto, Thainá Marques tem grandes chances de participar da competição. Afinal, ela vem sendo frequentemente convocada para os jogos e treinos do Brasil nos últimos meses.

Aliás, Thaina Marques está no Fluminense desde 2022 e participou da conquista do Carioca Sub-17 no ano passado. A goleira, afinal, vem mantendo os bons números nesta temporada e terá tempo de sobra para se desenvolver nas categorias de base do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.