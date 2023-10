Diego Ribas comenta chegada de Tite ao Flamengo

Diego Ribas conhece de Flamengo como poucos e decidiu fazer uma análise da chegada de Tite nas redes sociais. O ex-jogador afirmou que não existe nome melhor para equipe rubro-negra neste momento e enumerou as qualidades do treinador.

Chegada de Tite ao Flamengo

“Tite no Flamengo. Na minha opinião, não teria opção melhor do que ele neste momento. Vai trazer, como todos nós já sabemos, competência tática, técnica, mas o que ele traz de mais valioso, na minha opinião, é um incentivo à concorrência, à competição interna. Quando se chega, eu já falei isso várias vezes, no melhor elenco do Brasil, é necessário saber extrair o que ele tem de melhor. E não tem forma mais eficiente do que um incentivo à competição, à concorrência interna”, disse Diego Ribas nos stories do Instagram.

“Eu me lembro de 2019, aquele momento brilhante que vivemos. Nós falávamos: ‘O único time capaz de bater o primeiro time é justamente o segundo’. Por quê? Porque tínhamos realmente muita qualidade. Éramos incentivados e sabíamos que ia jogar quem fosse melhor. E não tem forma melhor de se preparar para uma temporada tão equilibrada como é a do Brasil e da América Latina treinando no mais alto nível internamente. Em 2022, Dorival fez não só uma equipe, mas duas jogarem. A competição interna nos mantinha motivados para tudo que estava por vir”, completou Diego Ribas.

LEIA MAIS: Chegada de Tite pode definir futuro de jogadores do Flamengo

Fala, Diego Ribas!

Aliás, os dois trabalharam juntos na Seleção Brasileira. Afinal, Tite convocou Diego para jogar nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2017 e 2018. O ídolo rubro-negro relembra com muito carinho dos momentos vividos ao lado do treinador.

‘É um treinador que sabe muito bem o que faz. Lembro como ele travava os jogadores na Seleção Brasileira. Muitas vezes ele falava mais com os jogadores que não iniciavam em campo do que com os titulares. Isso mantinha todos motivados, em alerta e sempre preparados. Fica aqui meu desejo pelo sucesso, tenho certeza que esse ano foi um ano de muita aprendizado para o Flamengo”, disse Diego Ribas.

Pelo Flamengo, Diego conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa e quatro Cariocas. Portanto, é considerado um ídolo histórico do clube rubro-negro. Atualmente, trabalha como comentarista esportivo da TV Globo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.