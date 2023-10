Corinthians realiza segundo dia de treinos sem Renato Augusto

No segundo dia de treinamento do Corinthians nesta Data Fifa de outubro, os jogadores fizeram atividades no CT Joaquim Grava, em mais um dia de desfalque do meia Renato Augusto. O restante do elenco se concentrou em melhorar suas jogadas ofensivas e contra-ataques.

Renato Augusto ainda se recupera de um problema na panturrilha que o incomodou no sábado durante a partida contra o Flamengo. Esse problema já o fez perder seis jogos recentes pelo Corinthians.

Além disso, o técnico Mano prometeu que o time vai melhorar muito após esses dez dias de treinamento. Ele está focado em aprimorar o posicionamento da equipe e a disputa pelo controle da bola no meio-campo. Ontem, o treino foi mais voltado para a posse de bola e marcação no campo adversário.

O próximo jogo do Corinthians está marcado para a próxima quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã. Até lá, eles terão mais sete treinos, incluindo um treino de dois períodos no sábado, antes de um dia de descanso no domingo.

