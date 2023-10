Diretor do São Paulo quer clube chegando ‘no nível de Palmeiras e Flamengo’

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo já planeja 2024. Com a vaga assegurada na próxima edição da Libertadores, a diretoria tem o ”glamour” de conseguir se preparar para a próxima temporada com antecedência. Contudo, o grande objetivo é seguir chegando em finais e disputar todas as competições possíveis. Assim como alguns rivais têm feito nos últimos anos.

Afinal, nos últimos três anos, o São Paulo chegou em quatro finais e ganhou dois títulos (Paulistão e Copa do Brasil). Mas em nenhuma destas temporadas, conseguiu brigar pelo Brasileirão. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, acredita que nos próximos anos, o Tricolor Paulista terá um elenco que permita brigar na frente por todos os torneios que disputar, assim como fazem Palmeiras e Flamengo.

“Você planeja a formatação de um elenco, ela tem restrições financeiras. Então você tem que fazer determinadas apostas que eventualmente dão certo. Desde o começo observamos em razão disso. Estamos falando de plantéis de alguns outros times serem mais recheados do que o plantel do São Paulo, a gente teria que fazer apostas em copas. O que estamos pensando para a próxima temporada é rechear um pouco mais o elenco para que a gente continue com as nossas apostas, que são as copas, mas que tenhamos mais fôlego no Brasileiro”, disse o diretor, que prosseguiu.

“Pouco a pouco a gente vai chegar ao patamar que chegaram Flamengo e Palmeiras, de conseguir disputar todas as competições com possibilidades de vencer. Eu acho que na próxima temporada a gente vai dar mais um passo para daqui a pouco, talvez em 2025, disputarmos tanto as copas quanto o Brasileiro”, concluiu Belmonte, ao ge.

Os objetivos do São Paulo em 2024

Na próxima temporada, o Tricolor voltará a disputar a Libertadores, depois de ficar de fora das últimas duas edições. Para isso, a equipe de Dorival Júnior já iniciou o planejamento para a próxima temporada. O principal objetivo é manter Lucas. O atacante tem contrato até dezembro de 2023, mas não sabe se vai permanecer no Morumbi.

Além disso, o São Paulo deve dar uma reduzida em seu elenco. Este teria sido um pedido do técnico Dorival Júnior, que gostaria de trabalhar com um elenco mais reduzido. Contudo, o treinador também garantiu que o São Paulo terá time para brigar por, ao menos, uma competição em 2024.

