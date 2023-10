Soteldo é duvida no Santos para enfrentar o Bragantino

O Santos está embalado na temporada com três vitórias seguidas, mas agora se prepara para um jogo importante contra o Red Bull Bragantino no próximo dia 19 de outubro, às 20h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. No entanto, há uma incerteza sobre a presença de Soteldo, um dos destaques da equipe.

A dúvida acontece pela convocação de Soteldo para a seleção da Venezuela, que está disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A seleção venezuelana enfrenta o Chile na terça-feira (16), às 18h. O plano é que Soteldo chegue ao Brasil na madrugada de quarta-feira, no dia do jogo do Santos contra o Bragantino. No entanto, a disponibilidade do atacante para entrar em campo ainda é incerta.

A presença de Soteldo no jogo depende principalmente de como ele estiver fisicamente, já que ele também é titular em sua seleção. O Santos planeja avaliar sua condição quando ele estiver no Brasil para decidir se ele estará em condições de enfrentar o Bragantino.

Se estiver bem fisicamente, é provável que Soteldo esteja pelo menos no banco de reservas. No entanto, o Santos prefere esperar para tomar uma decisão definitiva.

O venezuelano já desfalcou o Peixe na última rodada e não pôde jogar contra o Palmeiras no último domingo devido à suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Além de Soteldo, outros jogadores do Santos foram convocados para suas seleções. Miguelito, da Bolívia, é um deles, mas ele não tem jogado muito sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Já Tomás Rincón, também da Venezuela, terá que cumprir suspensão no jogo contra o Bragantino e é desfalque confirmado.

