Vegetti é eleito o craque do Brasileirão no mês de setembro

O atacante Pablo Vegetti foi eleito o craque do mês de setembro do Campeonato Brasileiro. Com quatro gols e uma assistência nos últimos quatro jogos, o jogador do Vasco ganhou a eleição e recebeu o prêmio da competição. Pedro Caixinha, do Bragantino, ganhou como o melhor treinador do mês.

Vegetti foi o símbolo do bom momento vivido pelo Vasco neste mês de setembro. Afinal, neste período, o Cruz-Maltino empatou com o Bahia, e venceu Fluminense, Coritiba e América-MG, em rodada atrasada. Além disso, em todas as partidas, o argentino participou de ao menos um lance que resultou em gol da equipe carioca.

O Craque @assaioficial do mês é da Colina! Foram quatro jogos, quatro gols e uma assistência do pirata Vegetti! O #CraqueAssaí de setembro do #NossoMelhor! pic.twitter.com/FohMTPCtxp — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 11, 2023

O atacante argentino, aliás, é o terceiro jogador diferente a levar o prêmio na atual temporada e o primeiro do Vasco. Tiquinho Soares, do Botafogo, foi eleito em abril, maio, junho e julho. Já Raphael Veiga, do Palmeiras, ganhou em agosto.

O jogador chegou ao Vasco em agosto, no último dia da janela de transferências, e se firmou rapidamente na equipe titular. Aliás, ao todo são dez jogos, com sete gols e uma assistência.

No momento, o Cruz-Maltino está em 17º, com 27 pontos, e é o primeiro time dentro do Z-4. A situação, no entanto, melhorou em comparação à fase da equipe antes do último mês.

