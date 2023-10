SAF do Atlético é aprovada e deve começar ainda em outubro

O Atlético recebeu a resposta positiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para a SAF do Galo. Agora, os novos gestores do clube trabalham para iniciar a operação oficial do novo modelo. A expectativa é que ainda em outubro isso aconteça.

Os novos donos do Atlético sabem que ainda vão encontrar alguma burocracia pela frente, todavia, esperam que a operação inicie em outubro.

“Está correndo dentro do planejado e estamos prevendo concluir tudo até o fim deste mês”, disse Rafael Menin. “Ainda tem uma burocracia a seguir, mas pretendemos iniciar a SAF ainda em outubro”, confirmou Ricardo Guimarães. Ambos são acionistas da Galo Holding, futuros gestores do clube, e falaram com exclusividade ao jornal OTempo.

Afinal, a Galo Holding passa a ser dona de 75% das ações do clube, sendo que a família Menin terá 67,9% do controle da SAF, tudo isso proporcional às ações da Arena MRV e da Cidade do Galo. Ricardo Guimarães terá 10,2% e vai deixar o Coimbra, clube da região metropolitana de Belo Horizonte. O restante, no entanto, será dividido entre dois fundos de investimentos, cada um com 10,9%.

O investimento inicial será de R$ 600 milhões. Além disso, os empresários vão assumir a dívida que passa de R$ 1 bilhão.

A associação ficará com 25% do clube e terá o controle da Sede de Lourdes, além dos clubes Labareda e a Vila Olímpica.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.