Croácia x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Turquia é vice-líder do grupo, mas tem os mesmos dez pontos dos croatas. Atrás somente no saldo de gols, os turcos querem surpreender na casa do adversário para tentar roubar a liderança da chave.

CROÁCIA X TURQUIA Eliminatórias da Eurocopa 2024 – Grupo D

Data e horário: 12/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Opus Arena, em Eslavônia (CRO)

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Kramaric, Petkovic e Brekalo. Técnico: Zlatko Dalic

TURQUIA: Cakir; Celik, Ayhan, Söyüncü e Özkacar; Yüksek, Kahveci, Kökcü, Çalhanoglu e Aktürkoglu; Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)