Neymar posta foto com os filhos e para a internet

O atacante do Al-Hilal, Neymar, se apresentou a Seleção Brasileira. No entanto, o coração aparentemente ficou em casa. O jogador postou nas últimas horas uma foto com os filhos Davi Lucca e Mavie.

A imagem chamou muita atenção. Na fotografia, Neymar está aparentemente dormindo com Davi Lucca, seu filho mais velho, e Mavie, sua pequena bebê que nasceu na última sexta-feira (6).

Aliás, durante a apresentação a Seleção Brasileira, o jogador falou da emoção com o nascimento de Mavie. “Mas posso falar que estou muito feliz”, disse o jogador ao se apresentar.

O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira (12), para medir forças com a Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Cinco dias depois, a equipe Canarinho enfrenta o Uruguai, dia 17, às 21 (de Brasília), no Estádio Centenário.

