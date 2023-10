Vasco quer clássico contra o Botafogo em Cariacica

Mandante da partida contra o Botafogo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco pediu transferência do local para o estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A CBF, porém, até o momento não desmembrou a tabela da competição da 30ª rodada em diante. O clássico, no entanto, está marcado para o fim de semana dos dias 5 e 6 de novembro.

Afinal, neste caso, o Botafogo é o visitante. A as federações do Rio de Janeiro e do Espírito Santo já deram o sinal verde para a mudança. Sendo assim, a CBF deve confirmar a alteração sem questionamentos.

Com o fim da interdição, São Januário está liberado para ter público desde a 24ª rodada do Brasileiro. Na primeira partida após a liberação, o Vasco recebeu o Coritiba e venceu por 5 a 1.

No entanto, apesar da liberação, há uma recomendação da Polícia Militar para que o estádio não receba clássicos.

Dentro da zona de rebaixamento do Brasileiro, na 17ª posição na tabela, o Vasco soma 27 pontos. O time a Colina enfrentará o Fortaleza no próximo dia 18, em São Januário, pela 27ª rodada.

Antes, porém, o técnico Ramón Díaz terá a paralisação do Campeonato Brasileiro como aliado. Em razão da Data-Fifa, ele poderá ter mais alguns dias para treinar a equipe.

