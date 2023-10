Joia do Boca sofre grave lesão de está fora da final da Libertadores

O Boca Juniors, finalista da Copa Libertadores, teve uma péssima notícia nesta quarta-feira (11). A equipe argentina, que mede forças com o Fluminense, no dia 4 de novembro, não poderá contar com Exequiel Zeballos. Nesse sentido, o atacante, de 21 anos, sofreu uma grave lesão no joelho direito e só retornará aos gramados na próxima temporada.

“Exequiel Zeballos: ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco externo do joelho direito. O jogador realizará reabilitação pré-operatória e, quando estiver apto, a cirurgia será marcada”, diz o comunicado médico do Boca Juniors publicado no fim da manhã desta quarta-feira.

Além de Zeballos, outro atleta do elenco xeneize também está fora da decisão. Trata-se do zagueiro Marcos Rojo, que foi expulso no segundo jogo da semifinal contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Dessa forma, a tendência é que o jovem Valentini, que participou da disputa de pênaltis e estufou a rede, seja o substituto.

Joia xeneize e revés na Liga

Aos 21 anos, Zeballos se lesionou na derrota por 4 a 3 para o Belgrano, na última terça-feira (10), pela Copa da Liga Argentina. Para esse jogo do Boca, o técnico Jorge Almirón escalou um time misto, entretanto perdeu sua joia por lesão.

Durante a partida, o lateral-esquerdo Marcelo Saracchi sofreu uma contratura na panturrilha direita. Por outro lado, o uruguaio não preocupa para o restante da temporada.

Ao longo da campanha, o camisa 7 do Boca Juniors esteve em cinco partidas da Copa Libertadores e participou do jogo de ida da semifinal, diante do Palmeiras.

