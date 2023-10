Brasileirão: Caixinha, do Bragantino, é eleito melhor técnico de setembro

O Bragantino vive um momento especial na temporada e é o segundo colocado no Brasileirão. Assim, Pedro Caixinha acabou sendo nomeado como o melhor treinador do campeonato no mês de setembro. O perfil oficial da competição fez uma publicação ao comandante nas redes sociais.

O treinador @assaioficial do mês é do Braga! Pedro Caixinha deu show no comando do @RedBullBraga e foi eleito o #ProfeAssaí de setembro do #NossoMelhor! pic.twitter.com/HjuSFOid4x — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 11, 2023

LEIA MAIS: Com parceria inédita, Pernambucano de 2024 terá novo fornecedor de bolas

Momento do Bragantino

Afinal, com duas vitórias e um empate em setembro, Pedro Caixinha vem fazendo um bom trabalho pelo Bragantino. O português, porém, chegou ao clube em dezembro do ano passado para iniciar uma nova metodologia e vem colhendo os frutos somente nesta reta final de temporada.

Aos 52 anos, Pedro Caixinha vive um dos melhores momentos da carreira. O treinador, porém, obteve passagens por muitos clubes nos últimos anos. O português teve uma trajetória vitoriosa no Santos Laguna em 2015 e conquistou três títulos como técnico no México. Agora, vive momentos especiais no futebol brasileiro.

O Bragantino está com nove pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do Brasileirão. A equipe paulista entra em campo na quinta-feira (19), diante do Santos, às 20h, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.