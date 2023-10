Tite e Braz têm reunião para definir metodologia e cuidados com o gramado

Depois de conhecer as instalações do Ninho do Urubu, Tite participou de uma reunião com o vice-presidente de futebol do Flamengo, nesta quarta-feira (11), para discutir sobre melhorias no treinamento e o planejamento com o elenco rubro-negro. O novo comandante também conversou sobre a metodologia que pretende implementar e a programação de treinamentos. A informação foi publicada pelo portal “ge”.

Ao longo da conversa, Marcos Braz reiterou que o novo comandante terá pessoas próximas para ajudá-lo neste período de adaptação. Em apenas um dia, o treinador já identificou quais as prioridades para melhorar a qualidade do trabalho e fazer o time evoluir.

Assim, uma delas é a questão do gramado, que o treinador prioriza ser de excelência para as atividades. Diante disso, sete funcionários, responsáveis pelo campo, trabalharam com marcações, podas irrigação e aparamento.

Com a reunião, também ficaram definidas a metodologia a ser implementada e a programação dos treinamentos, que serão passadas para o elenco. Tite teve seu primeiro contato com o grupo nesta terça-feira (10) e decidiu mostrar primeiro um vídeo de 40 minutos para os jogadores rubro-negros. Em seguida, os atletas se dirigiram ao campo e já realizaram um trabalho com bola.

Confiança no trabalho

Com status de ex-treinador da seleção brasileira, Tite chega para reorganizar o Flamengo, que saiu dos trilhos em 2023. A demissão de Jorge Sampaoli foi celebrada por torcedores, que enxergavam que o trabalho não rendeu frutos. Ao conhecer funcionários e departamentos, o treinador se reuniu com dirigentes e conheceu os atletas.

Deste grupo, o gaúcho comandou onze jogadores enquanto estava na seleção brasileira: Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Por fim, se a primeira impressão é a que fica, Marcos Braz e Bruno Spindel são só elogios ao novo técnico rubro-negro.

“Eu estou muito confiante pelo que eu ouvi nestas primeiras horas aqui (Ninho), pela maneira que ele se relacionou com as pessoas e pela maneira que as reuniões aconteceram. Essa comunicação é muito importante, porque é um ambiente muito sensível. Então, quando se demonstra humildade e clareza nas tomadas de decisão, com certeza haverá mais transparência”, disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.

“Um treinador de Seleção Brasileira. É um prazer e uma honra enorme tê-lo aqui. Um grande líder, com um caráter enorme. Já deu para ver que existe uma preocupação com o lado humano de todas as pessoas daqui. O Tite fez questão de cumprimentar e falar com todos. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ter muito sucesso e vai voltar a conquistar títulos. Ele (Tite) é um grande líder e tem um grande caráter”, disse Bruno Spindel, diretor executivo do clube.

