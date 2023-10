Machucado, Carballo, do Grêmio, pede dispensa da seleção uruguaia

Volante do Grêmio, o uruguaio Carballo divulgou comunicado pedindo para ser desconvocado da seleção de seu país para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O volante tem sentido dores no púbis e solicitou não defender o Uruguai. O problema o tem acompanhado faz algum tempo.

Em entrevista a uma rádio uruguaia, no entanto,o volante afirmou ter disputado o Gre-Nal do último domingo (8) com dores. Ele, porém, disse que estava medicado. Logo após o jogo, porém, soube da convocação pelo técnico Marcelo Bielsa. No entanto, afirmou não ter condições de jogar.

“Domingo terminei o jogo e soube que estava convocado. Fui sincero e disse que não estava em condições, embora sempre queira estar. Aí me dei conta que não podia correr”, revelou o uruguaio.

Afinal, o problema no púbis do jogador começou na decisão do Campeonato Gaúcho, no início de abril. Carballo, que desfalcou o Grêmio por um período, passou por tratamento especial oara cuidar das dores na região. Contratado nesta temporada, o volante soma 33 partidas pelo Grêmio, com dois gols marcados.

Na derrota para o Internacional no Beira-Rio, o volante foi titular, mas foi substituído pelo técnico Renato Gaúcho no intervalo. Pela seleção uruguaia, Carballo atuou na primeira janela das Eliminatórias, nos duelos com Chile e Equador, em setembro.

