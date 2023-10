Casemiro assume favoritismo, mas alerta para riscos: ‘Isso não determina o resultado’

Um dos líderes da Seleção Brasileira, o volante Casemiro endossou o coro do goleiro Ederson ao dizer que o Brasil é favorito contra a Venezuela. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o meio-campista não fugiu do tema e afirmou que a Seleção Brasileira encara a realidade. Por outro lado, o jogador afirmou que não tem nada ganho.

“Eu também não gosto de me esconder atrás disso, não digo que devemos estar relaxado ou até que ganhamos o jogo, mas temos que ser realistas que somos favoritos e poucas seleções que enfrentarmos não seremos favoritos. É futebol, um dos poucos esportes em que o favorito nem sempre vence. Mas não podemos esconder que somos favoritos. Depende de nós concretizarmos em campo. A Seleção Brasileira é favorita, mas isso não vai determinar o resultado de amanhã”, disse o volante.

Casemiro elogiou o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Para o camisa 5, que agora é o capitão efetivo da Seleção, a bola passa mais em seus pés com a mudança de filosofia.

“É um pouco diferente, sim. O Diniz pede para eu tocar na bola sempre, a bola passar no meu pé, comandar o jogo, jogar num ritmo para frente, para o lado, tentar passar a bola sempre no pé… Cada treinador tem a sua característica, mas os princípios do futebol são os mesmos. Um treinador é mais vertical, outro gosta mais de posse de bola. Uma das coisas que eu mais gostei com o Diniz é que ele pede que a bola passe bastante no meu pé, fico feliz por isso”, afirmou.

