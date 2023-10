Flamengo divulga venda de ingressos para clássico com o Vasco

Anunciado na última segunda-feira (9), Tite fará sua estreia no comando técnico do Flamengo contra o Cruzeiro, no Mineirão. Por outro lado, o primeiro jogo do novo comandante no Maracanã será em um clássico com o Vasco, marcado para o dia 22, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Nesse sentido, o Rubro-Negro anunciou que o inicio da venda de ingressos será na sexta-feira (13), às 10h, para sócios do Nação.

Com 44 pontos, o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação e precisa de uma arrancada para se firmar no G4. A diferença para o líder Botafogo é de 11 pontos, restando doze rodadas. O foco inicial é carimbar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores, porém Tite não descarta a busca pelo título.

“A oportunidade profissional do Flamengo é enorme, a responsabilidade é da mesma forma. Tenho consciência disso. Posso prometer que o Adenor, enquanto pessoa e caráter, vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite tenha competência para ajudar na busca da classificação (Libertadores), que é o objetivo inicial. E tem ainda um sonho, que pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar. Esse é o nosso real. Objetivo é de classificação direta pela grandeza do Flamengo”, afirmou o treinador.

O time rubro-negro não faturou título nesta temporada e precisa dar uma resposta positiva diante dos tropeços recentes. Em campo, a equipe patina no desempenho como mandante e tem apenas a décima melhor campanha sob seus domínios no Campeonato Brasileiro.

Confira os valores do ingressos

Valores:

Norte (Flamengo)

– Diamante: R$17,50

– Platina: R$24,50

– Ouro: R$24,50

– Prata: R$28,00

– Bronze: R$35,00

– Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00)

Sul (Visitante)

– Diamante: R$17,50

– Platina: R$24,50

– Ouro: R$24,50

– Prata: R$28,00

– Bronze: R$35,00

– Público Geral: R$70,00 (meia R$35,00)

Leste Superior (Misto)

– Diamante: R$25,00

– Platina: R$35,00

– Ouro: R$35,00

– Prata: R$40,00

– Bronze: R$50,00

– Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Leste Inferior (Misto)

– Diamante: R$30,00

– Platina: R$42,00

– Ouro: R$42,00

– Prata: R$48,00

– Bronze: R$60,00

– Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Oeste inferior (Misto)

– Diamante: R$35,00

– Platina: R$49,00

– Ouro: R$49,00

– Prata: R$56,00

– Bronze: R$70,00

– Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Maracanã Mais (Misto)

– Diamante: R$168,75

– Platina: R$206,25

– Ouro: R$206,25

– Prata: R$225,00

– Bronze: R$262,50

– Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)

Obs: nos ingressos para setores em que há a prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de buffet e o setor Maracanã Mais, o desconto incide apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, sendo cobrado integralmente o valor referente ao serviço.



Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.