Bolívia x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais jogo na caminhada rumo à Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do Canadá, México e Estados Unidos, a Bolívia recebe o Equador. O duelo entre La Verde e La Tri acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 20h (de Brasília).

Onde assistir