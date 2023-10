Palmeiras tem jogadores em lista de jovens com o maior potencial do mundo

O jornal britânico The Guardian elaborou uma lista com 60 jovens jogadores apontados com maior potencial do mundo. Nela figuram o zagueiro Vitor Reis, o meia Luis Guilherme e o atacante Endrick, todos do Palmeiras. O quarto brasileiro relacionado é o atacante Kauã Elias, do Fluminense.

A relação do Next Generation deste ano destaca atletas nascidos em 2006. O Palmeiras não tinha um atleta citado pelo Next Generation desde 2018, quando o lateral esquerdo Luan Cândido foi mencionado.

Vitor Reis, afinal, está no clube desde 2016 e consolidou-se como um dos líderes da garotada. Além de ser capitão do sub-17, o zagueiro veste a braçadeira de capitão da Seleção Brasileira da mesma categoria. Neste ano, o defensor fez sua estreia pelo Sub-20, já tendo disputado dez partidas pela categoria.

Já Luis Guilherme e Endrick, no entanto, conquistaram espaço no time profissional. A dupla, que atua lado a lado desde o sub-11, soma 72 partidas na temporada: o meia já disputou 23 jogos, enquanto o atacante já entrou em campo 49 vezes e anotou 11 gols.

A Base do Palmeiras, entretanto, dominou o cenário brasileiro nos dois últimos anos. Desde janeiro de 2022, o Alviverde já conquistou sete títulos nacionais: Copa São Paulo de Futebol Junior (2022 e 2023), Campeonato Brasileiro Sub-20 (2022), Copa do Brasil Sub-20 (2022), Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022) e Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.