Atletas do Fluminense são convocados para a Copa do Mundo Sub-17

Conhecido por ter uma base forte e revelar grandes jogadores, o Fluminense teve uma ótima notícia nesta quarta-feira (11). Nesse sentido, os Moleques de Xerém, Esquerdinha e Kauã Elias foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17 para a disputa do Mundial da categoria. Afinal, o torneio será realizado na Indonésia, entre os dias 3 de novembro a 2 de dezembro. O técnico Phelipe Leal convocou 21 jogadores, que irão se apresentar na Granja Comary no dia 23.

Atual campeão, o Brasil está no Grupo C do Mundial Sub-17 e enfrentará Irã, Nova Caledônia e Inglaterra na primeira fase. Em 2019, jogadores como Kai Jorge, Gabriel Verón e Lázaro estiveram no grupo que bateu o México na decisão.

Na história do torneio, Brasil e Nigéria são os maiores vencedores, com quatro títulos cada. Na sequência, estão Gana e México, com dois títulos, e França, Suíça e Inglaterra, com um.

Joias tricolores com a amarelinha

Atleta mais novo a disputar uma Libertadores pelo Tricolor, o atacante Kauã Elias agradeceu ao clube pela oportunidade de realizar o sonho de disputar o Mundial. Além dele, o lateral Esquerdinha prometeu se preparar para buscar o títlo na Indonésia e disse que deve tudo ao Fluminense.

“Não tenho palavras para agradecer ao Fluminense durante todo este processo. Estou muito animado com a possibilidade de jogar um Mundial Sub-17 pelo Brasil. Quero agradecer também à minha família, aos meus companheiros de time e a todos que me ajudam no dia a dia”, disse Kauã Elias.

“Recebi a notícia e fiquei muito feliz. Não vejo a hora de poder me juntar aos meus companheiros e ajudar da melhor forma. Vou me dedicar muito, treinar forte e me preparar para trazer este título. Já estou pensando como seria ser campeão mundial pela Seleção. Ao Fluminense devo tudo e a torcida pode ter certeza que vou estar representando bem as nossas cores lá na Indonésia”, afirmou o lateral Esquerdinha.

Confira a lista

Goleiros: Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco).

Defensores: Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense), Souza (Santos), Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo) e Vitor Reis (Palmeiras).

Meio-campistas: Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Figueiredo (Palmeiras), Lorran (Flamengo) e Luiz Gustavo (Corinthians).

Atacantes: Estevão (Palmeiras), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Pedrinho (Corinthians), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras).

