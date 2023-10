Influenciador Braune aprova Lucio e Carli no Botafogo: ‘grande identificação’

Com a liderança do Botafogo em nove pontos, a 12 rodadas do fim do Brasileirão, o torcedor alvinegro segue com grandes esperanças acerca da conquista do título. Mas um momento em particular vai animando ainda mais os torcedores. O fato de Lucio Flavio e Joel Carli estarem à frente do comando técnico da equipe já deu resultado. E, aliás, também faz com que os torcedores se sintam mais identificados do que com os treinadores anteriores. Ao menos, é isto que considera o jornalista e influenciador Daniel Braune, botafoguense declarado.

Braune esteve nesta quarta-feira (11) no mega-evento de aniversário do influencer Lucas Tylty e falou com exclusividade ao Jogada10 sobre as possibilidades de título para o Glorioso. Para ele, a chegada de Lucio e Carli criou uma sinergia maior entre a comissão técnica e a torcida, o que poderá dar tranquilidade e confiança para a reta final do Campeonato Brasileiro.

“Acho que tudo se desenhou da maneira correta. É difícil falar isso, pois o campeonato ainda não acabou. Mas a torcida teve alguns embates com o Luiz Castro, apesar da liderança. O Caçapa ficou pouco tempo e, com o Bruno Lage, as coisas não casaram. E o Lucio Flavio, seja como for, já tem uma identificação por ter marcado época pelo Botafogo como jogador. Ele e o Carli, que chegaram em momentos difíceis do Botafogo. Então, têm muito isso em comum”, diz Braune, analisando ainda o estilo de técnico e auxiliar:

“Os dois têm estilos diferentes: o Lucio era o maestro e o Carli, um xerife. O Lucio sempre foi um cara quietinho, bonzinho, que nem fala palavrão, mas o Carli ele é um cara enérgico, que xinga e que mexe com a energia de todo mundo. Então, é legal ver esses dois caras, que roeram tanto o osso, chegarem juntos agora, em um bom momento do Botafogo”.

Para Braune, outubro pode definir título

Com a liderança ainda assegurada ou Botafogo permanece mais perto do título brasileiro mas Daniel Braune acredita que os próximos jogos é que definiram de vez o destino Alvinegro na competição para ele o mês de outubro como o mais importante para está decisão. Afinal, haverá menos confrontos diretos do que em novembro:

“A expectativa é não dormir, né? Este jogo contra o Fluminense era a definição se sofreríamos até o fim do campeonato ou se começaremos a encaminhar o título. E o Botafogo venceu um Fluminense que ainda não tinha perdido em casa. Mas a confirmação do título ainda não veio: depende de muito mais e vai ser fundamental este mês de outubro. Vão ter jogos mais tranquilos agora do que em novembro, contra Grêmio, Vasco, Bragantino e Palmeiras”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.