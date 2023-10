Diniz repete escalação e confirma Seleção para jogo contra Venezuela

A Seleção Brasileira voltou a treinar nesta quarta-feira e encerrou a preparação para o duelo contra a Venezuela. O técnico Fernando Diniz repetiu a escalação da atividade da última terça e confirmou a equipe com a mesma base das duas primeiras rodadas.

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O jogo é válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O time canarinho vai entrar em campo com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

As únicas mudanças em relação às vitórias sobre Bolívia e Peru, no mês de setembro, são as entradas de Guilherme Arana e Vini Jr. Com Renan Lodi e Raphinha lesionados, Fernando Diniz precisou cortar ambos da relação de 23 atletas.

O Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos, mesma pontuação da Argentina. A Seleção Brasileira, contudo, leva vantagem no saldo de gols. Após o duelo contra a Venezuela, o time de Fernando Diniz voltará a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Uruguai fora de casa.

