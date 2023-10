Flamengo retoma conversas com Bruno Henrique, mas não define impasse

Em meio ao impasse na possível renovação de Bruno Henrique, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, conversaram com o agente do atacante. No momento, as conversas não avançaram, visto que o atacante está valorizado no mercado, e o Palmeiras tem acompanhado de perto o caso.

A retomada das conversas não trouxe uma novidade concreta para a transação. Até o momento, não há qualquer acordo financeiro ou foi estabelecido o tempo para um possível novo contrato. No entanto, a diretoria rubro-negra acredita que a conversa foi positiva por conta da reaproximação e da confiança em um acordo. A informação foi publicada pelo ‘Lance’.

Apesar da primeira proposta não ter agradado Bruno Henrique, ambas as partes tentam chegar a um denominador comum. O impasse inicial é sobre o tempo de contrato, visto que o jogador quer pelo menos três. O jogador e seu agente se sentiram desprestigiados por não terem sido procurados em julho, quando o camisa 27 já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Destaque no segundo semestre

Outro ponto que fortaleceu o atacante nas conversas por uma renovação foi o desempenho em campo, Desde que retornou de uma grave lesão, Bruno tornou-se um dos destaques do Flamengo no segundo semestre. Houve, assim, uma valorização no mercado, que atraiu outros clubes, dentre eles, o Palmeiras.

Com a camisa rubro-negra, Bruno Henrique tem 214 jogos, 86 gols e 11 títulos. O jogador já ergueu a taça de duas Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana

Com a mudança no comando técnico, Tite terá carta branca para liderar o processo de reformualaão do elenco rubro-negro para 2024. Diante disso, o Flamengo conta com a permanência de Bruno Henrique, que tem contrato até 31 de dezembro, mas as conversas são complexas, apesar do otimismo. A direção do clube acredita que, com paciência, poderá manter um dos principais jogadores do elenco do plantel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.