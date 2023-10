Seleção Brasileira é convocada para Copa do Mundo Sub-17; veja a lista

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo Sub-17. Nesta quarta-feira, o técnico Phelipe Leal anunciou os 21 nomes que vão vestir a Amarelinha no torneio, que acontece entre 10 de novembro e 2 de dezembro na Indonésia.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. A estreia será no dia 11 de novembro, contra os iranianos, às 9h. Na sequência, a Seleção Brasileira volta a campo no dia 14, contra os neocaledônios, às 6h. O time de Phelipe Leal encerra a participação na fase de grupos contra os ingleses, no dia 17, às 9h. Todos os jogos são no horário de Brasília e serão realizados no Estádio Internacional de Jacarta.

Os convocados se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, no próximo dia 23 para exames e início dos treinos. No dia 26, a Seleção Brasileira embarca para Dubai, nos Emirados Árabes, onde farão um amistoso contra os donos da casa no dia 3 de novembro. No dia seguinte à partida, o Brasil viaja para Jacarta, onde ficará hospedado para o Mundial.

VEJA OS CONVOCADOS

Goleiros: Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Palmeiras) e Phillipe Gabriel (Vasco);

Zagueiros: Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo) e Vitor Reis (Palmeiras);

Laterais: Esquerdinha (Fluminense), Pedro Lima (Sport), Souza (Santos) e Vitor Gabriel (Atlético-MG);

Meio-campistas: Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico), Figueiredo (Palmeiras), Lorran (Flamengo) e Luiz Gustavo (Corinthians);

Atacantes: Estevão (Palmeiras), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Pedrinho (Corinthians), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras).

