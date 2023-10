Léo Moura diz que Tite tem ‘gabarito’ para treinar o Flamengo: ‘Feliz pela escolha’

Depois dos título da temporada passada, o Flamengo fez uma série de escolhas equivocadas, que refletiram no desempenho da equipe em campo e na escassez de títulos em 2023. Em determinados momentos, o Rubro-Negro ganhava os noticiários mais pelas brigas extracampo, do que pelas atuações. Na segunda-feira (9), o clube, enfim, oficializou a chegada de Tite, que agradou muitos rubro-negros por sua carreira e filosofia. Entre os que ficaram felizes pela mudança, está o ex-jogador Léo Moura.

Identificado com a torcida do Flamengo, Léo Moura nunca escondeu ser torcedor do clube e manter o carinho mesmo depois de pendurar as chuteiras. O lateral participou, nesta quarta-feira (11), do mega-evento de aniversário do influencer Lucas Tylty e falou com exclusividade ao Jogada10 sobre a contratação do treinador.

“Feliz por escolher um treinador com o gabarito para treinar o Flamengo. Feliz pela escolha, por ser rubro-negro. Que o Flamengo retome o caminho das vitórias e conquiste os títulos”, disse.

Trocas no comando atrapalharam

Com a camisa do Flamengo, Léo Moura marcou sua história durante dez anos de clube. Com isso, foi eleito por quatro vezes seguidas o melhor lateral-direito do Brasileirão. Ao todo, o atleta disputou 519 partidas, com 47 gols e 72 assistências.

Nessas dez décadas, o lateral ergueu a taça do Carioca em 2007, 2008, 2009, 2014 e 2017 e da Copa do Brasil em 2017, na decisão contra o Athletico-PR. Contudo, o título mais importante de sua carreira foi na arrancada de 2009, quando a equipe comandada por Andrade desafiou os números e carimbou o hexa brasileiro sob a batuta de Adriano Imperador e Dejan Petkovic.

Agora longe dos gramados, Léo reiterou que as constantes mudanças no comando técnico atrapalharam o Rubro-Negro durante a temporada. Por outro lado, ele acredita que Tite é um treinador experiente e com currículo para recolocar o Flamengo nos trilhos. O gaúcho, de 62 anos, comandou o Brasil nas últimas duas edições da Copa do Mundo, na Rússia e no Qatar.

“Acho que a mudança de treinador com frequência atrapalhou o Flamengo, na minha opinião. Cada momento que trocava o treinador, até os jogadores entrarem na nova filosofia era difícil. Mas agora Tite está aí, treinador experiente, com nome. A gente torce para que ele tenha tempo de colocar seu trabalho ali dentro, implementando sua filosofia. Como falei, o Flamengo retomar o caminho das vitórias, porque tem que estar disputando título, ganhado. O Flamengo jamais pode passar um ano sem ganhar nada. esse ano foi complicado e a gente torce para que ano que vem seja melhor”, concluiu

