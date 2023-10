Douglas Luiz não polemiza após ficar fora da lista da Seleção

Quando Douglas Luiz não esteve na lista para os jogos da Seleção contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, muitos torcedores desaprovaram. Afinal, o volante do inglês Aston Villa atravessa grande fase e não aparecer na convocação de Fernando Diniz foi, de certa forma, surpreendente. Mas o próprio volante prefere, neste momento, não entrar em polêmicas.

Embora tenha dado indiretas em redes sociais, logo após ser preterido por Diniz, o meio-campista não coloca mais lenha na fogueira. Em setembro, ele postou uma foto, após a vitória de seu time com a legenda ‘nacionalidade: brasileiro’. Mas, em entrevista ao Jogada10, durante evento realizado na Zona Oeste do Rio, nesta quarta (11), Douglas Luiz disse entender a escolha do técnico.

“Diniz é um treinador que acaba de chegar à Seleção. Cada um tem as suas escolhas e ele está fazendo a dele, é a oportunidade que ele tem. Então, vou continuar focado, fazendo meu trabalho para estar pronto quando a oportunidade vier”, afirma Douglas, que disse ainda seguir de olho no Vasco da Gama, clube do coração e que o revelou profissionalmente, em 2016:

“Estou sempre acompanhando, embora de longe, lá na Inglaterra. Agora, estou vindo aproveitar um pouco esta pausa, ficando perto da família, e também podendo aproveitar pra ver o Vasco mais de perto”.

