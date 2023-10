Conmebol multa o Fluminense em R$ 76 mil por causa do gramado do Maracanã

Em meio à expectativa para a final da Copa Libertadores, a Conmebol multou o Fluminense em 15 mil dólares (R$ 75,74 mil na cotação desta quarta-feira) por causa do estado do gramado do Maracanã. A entidade utilizou como base o jogo de ida das quartas de final da competição, quando o Tricolor enfrentou o Olímpia, do Paraguai.

O confronto aconteceu quatro dias depois do jogo entre Vasco e Atlético-MG, e o gramado estava desgastado com a sequência de partidas no ano. Na ocasião, o Cruz-Maltino conseguiu o direito de mandar o duelo para o estádio, visto que a Justiça havia interditado São Januário para receber o público.

Dessa forma, o Tricolor chegou a argumentar que a culpa do gramado estar naquele estado era da da justiça brasileira, que permitiu a realização do jogo do Vasco no Maracanã.

O posicionamento do Fluminense até foi levado em conta, mas a Comissão Disciplinar analisou o relato de árbitro e delegados da partida e decidiu punir o clube.

André denunciado pela entidade

A entidade também afirmou que haverá uma audiência para escutar o volante André, no dia 17 de outubro. Apesar do jogador estar com a seleção brasileira e ter o jogo contra o Uruguai neste mesmo dia, a Comissão Disciplinar irá averiguar o caso.

A Conmebol enquadrou o volante no Artigo 11, parágrafo 2, inciso c) do Código Disciplinar. Essa lei, portanto, se refere aos princípios de conduta dos jogadores.

“Artigo 11. Princípios de Conduta (…)

2. Constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção aos referidos princípios: (…)

c. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado;”

Glória Eterna

A final da Libertadores está marcada para o próximo dia 4 de novembro, quando Fluminense e Boca Juniors irão medir forças, às 17h (de Brasília). A equipe carioca busca o título inédito, depois de ter deixado escapar ao perder para a LDU-EQU, na edição de 2008.

Antes disso, os comandados de Fernando Diniz voltam a campo dia 19, às 21h30, para encarar o Corinthians, também no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

