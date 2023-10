Colômbia x Uruguai: Onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), a Colômbia recebe o Uruguai no jogo que abre a terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. O jogo será no Estádio Metropolitano de Barranquilla. Os colombianos estão em terceiro lugar, com quatro pontos, atrás de Brasil e Argentina (seis pontos). O Uruguai vem na quarta posição, com três pontos. Uma curiosidade é que o jogo será às 15h30 da Colômbia, sob forte calor.

Onde assistir

O SporTV transmite a partir das 17h30 (de Brasília).

Como está a Colômbia

A Colômbia está invicta há nove jogos (sete vitórias e dois empates). Sobre o jogo, o treinador Néstor Lorenzo disse que a Colômbia conhece a força uruguaia. Além disso, lembrou que os dois últimos jogos em Barraquilla a sua seleção perdeu um e empatou o outro.

Temos de jogar muito bem. Focados. Caso contrario, nos vai custar uma vitória. O Uruguai é forte. A partida será intensa, independentemente das condições climáticas, os times vão propor coisas parecidas. Afinal, quem vencer o duelo nas áreas fortes será quem vencerá o resultado”, comentou.

Néstor Lorenzo disse que se o Uruguai vai sentir o calor, a Colômbia também. E explicou o motivo do jogo começar tão cedo:

“Normalmente vencemos quando jogamos neste horário. Mas é claro que estamos preocupados com a hidratação. Os médicos trabalharam muito para estudarmos fórmulas para jogar bem nestas condições”, disse Lorenzo, que escala o ataque com Sinisterra, Borré e Luiz Díaz.

Como está o Uruguai

A grande notícia para o treinador Marcelo Bielsa (que não convocou Suárez e Cavani) é a volta do zagueiro Araújo. O destaque do Barcelona não jogava há mais de um ano pela seleção por causa de uma grande lesão na coxa direita (inclusive perdeu a Copa do Mundo) e, aos poucos, voltou a jogar pelo Barcelona. Agora, retorna à Celeste.

Outra curiosidade do duelo será o encontro dos dois atacantes do Liverpool. O uruguaio Dawin Núnez enfrentará o colombiano Luis Dias, seu grande amigo. E falou sobre o assunto:

“Vou desfrutar muito deste encontro. Mas que ganhe o melhor. Será uma partida linda para os dois” disse Darwin.

O desfalque será o lateral Pumita. O vascaíno seria titular, mas não tomou vacina contra febre amarela e teve de ser desconvocado. Já o flamenguista Arrascaeta ficará no banco. A única dúvida está no ataque: Canobbio, (do Athletico-PR) e Pellistri disputam a vaga.

COLÔMBIA X URUGUAI

3ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data e Horário: 12/10/2023, 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas; Árias, Sánchez, Cuesta e Machado; Uribe, Rodriguez e Barrios; Sinisterra, Borré e Luiz Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

URUGUAI: Sergio Rochet; Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres e Piquerez; Ugarte, Valverde e de la Cruz. Pellistri (Canobbio), Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

