São Paulo vence o Flamengo e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Sub-17

O São Paulo saiu na frente e bateu o Flamengo por 3 a 1, nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão Sub-17. O duelo aconteceu no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Henrique e Ryan Francisco (2) marcaram os gols do Tricolor Paulista, enquanto Germano, de pênalti, descontou para a equipe carioca.

O jogo de volta está marcado para domingo (15), às 20h30, no Morumbi. Do outro lado da chave, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 3 a 2, no jogo de ida, e tem vantagem para a volta, que será na Arena Barueri.

Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o São Paulo teve mais intensidade e chegava ao ataque com mais facilidade. O Flamengo, por sua vez, encontrou dificuldade para levar perigo no primeiro tempo, mas quase abriu o placar aos 29. Douglas Telles achou Lorran, que parou no arqueiro são paulino, mas Bill errou no rebote. Até que aos 34, Henrique aproveitou o espaço e finalizou para a meta de Caio Barone para abrir o placar.

Ainda na etapa inicial, o time paulista aumentou a vantagem com Ryan Francisco. O artilheiro aproveitou o escanteio e cabeceou para o fundo da rede.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Lorran foi derrubado na área, aos 2. Assim, Germano foi para a cobrança e recolocou o Rubro-Negro no jogo. No entanto, foi por pouco tempo, pois logo depois, Ryan Francisco fez um bonito gol ao aproveitar o rebote depois de uma cobrança de falta.

Na fase anterior, ambas as equipes avançaram com direito a goleadas. O Flamengo derrotou o Athletico-PR pro 4 a 0, na Gávea, enquanto o São Paulo venceu o Internacional por 4 a 1, em Cotia.

