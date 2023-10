Libertadores Feminina: Palmeiras vira sobre Atlético Nacional e avança em primeiro

Em um duelo repleto de reviravoltas nesta quarta-feira (11), o Palmeiras deu mais uma prova de força nesta edição da Libertadores Feminina. Afinal, derrotou por 4 a 3 de virada o Atlético Nacional-COL em Bogotá, pela rodada final da fase de grupos.

Com a emocionante vitória, o Verdão, que defende o título da competição, encerra a classificatória na primeira colocação do Grupo A, 100% de aproveitamento em três rodadas. O time colombiano avança em segundo, com seis pontos. Barcelona-EQU, com três, e Caracas, zerado, completam a chave.

Sara Córdoba inaugurou o placar logo no minuto inicial para as donas da casa, mas Bia Zaneratto igualou aos 25. O continuou, embora os demais gols tenham ficado para a segunda etapa. Bia foi a responsável pela primeira virada do jogo aos dez minutos. Contudo, Marcela Restrepo, aos 14, e Joselyn Espinales, aos 19, viraram para as colombianas. O Palmeiras, porém não se abateu. Assim, Lorena Benítez empatou aos 34, e Flávia Mota assegurou o triunfo aos 40.

A equipe alviverde volta a jogar no sábado (14), ainda sem horário definido, já pelas quartas de final, diante do segundo colocado do Grupo B, que seria o Olimpia, do Paraguai, neste momento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.