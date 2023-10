Influencer alvinegra vê Botafogo no caminho certo para o título

Figurinha carimbada em jogos do Botafogo, a influenciadora botafoguense Samanta Alves leva fé de que os craques atuais do clube podem entrar na história alvinegra com um título brasileiro neste ano. De acordo com ela, a contribuição que referências como Tiquinho Soares e outros vêm dando à equipe pode fazê-los entrar no rol de ídolos como Loco Abreu e Túlio Maravilha.

“Meu pai teve o Túlio como ídolo. Quando eu era criança, tinha o Loco Abreu, que foi uma baita referência, mesmo sem ganhar um título de muito mais expressão. Hoje, temos jogadores como Tiquinho, Adryelson, Lucas Perri, que com certeza vão trazer esses títulos. Mas só não coloco tanta certeza porque sou supersticiosa e não gosto de ‘zicar’ nada”, disse Samanta, ao Jogada10, em evento que acontece nesta quarta-feira (11), na Zona Oeste do Rio.

Ademais, a botafoguense de coração ainda disse que o Alvinegro merece a boa fase atual. Com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado do Brasileirão (por enquanto, o Bragantino), o Bota caminha a passos largos para um título que não vem desde 1995. Assim, a emoção e a alegria vão se acumulando a cada partida:

“A gente merece estar passando por esse momento sensacional, só mostra a representatividade da nossa torcida. A gente faz acontecer, sim. Tem momentos que não são favoráveis, mas agora tudo é festa e fico muito grata. Pois a gente considera cada jogo uma final”.

