Fluminense anuncia ampliação de contrato com John Kennedy até 2026

“Fico muito feliz pelo trabalho sendo reconhecido. Juntos por mais um bom tempo com o Fluzão. Estou muito feliz e gostaria de agradecer ao Paulo Angioni, ao presidente, ao staff tricolor e à torcida pela confiança e pelo carinho de sempre”, disse o jogador.

John Kennedy vive sua melhor temporada pelo profissional do Fluminense, com 2023 sendo o ano em que ele mais jogou e balançou as redes. Afinal, são 31 partidas, com oito gols e quatro assistências. O camisa 9 tricolor, aliás, teve metade das participações diretas em gols em jogos pela Copa Libertadores.

